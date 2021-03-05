Шварц: «Состояние поля для нас очень важно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Тамбовом» ответил на вопросы о состоянии поля и схеме прессинга.

- Первый домашний матч был проведен необычайно рано, 20 февраля. Какое состояние поля? После «Спартака» оно выдержит?

- Надеюсь, что оно будет в хорошем состоянии. Для нас это очень важно, потому что мы в таком случае можем играть быстро. Надеемся, что таковым оно и будет. Мы готовимся к игре в это воскресенье. Надеюсь, что качество поля будет достойным.

- В первых двух матчах сезона «Динамо» использовало необычную схему прессинга, при которой правый полузащитник более активно поднимается вверх в прессинг, при том, что Лесовой остается глубже и страхует правого полузащитника Шиманьски. Как мы заметили в матчах с «Ахматом» и «Спартаком» левый фланг был активнее и создавал много проблем «Динамо». Насколько такая система работает? Чем вызван такой перекос в прессинге?

- На самом деле в нашей игре мы используем разные схемы прессинга. Это зависит и от того, как соперник начинает атаку - будь то два нападающих или какая-то другая схема. Поэтому помимо игроков линии атаки могут выходить и другие игроки в прессинг. Сыграть может игрок на позиции «восьмерки» или крайний защитник выходить. Считаю, что за последние проведенные матчи сделали достаточно много перехватов. Конечно, нельзя сказать, что мы на этом останавливаемся. Будем работать дальше над игрой в обороне и при владении мячом.

- Как самочувствие и Николы Моро?

- В начале недели он тренировался индивидуально, но потом начал работать с командой. Надо посмотреть, насколько он выдерживает нагрузки и уже окончательно принять решение о его участии и когда он выйдет на поле.