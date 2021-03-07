Первушин: «Сегодня 90 минут выглядели достойно»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции после матча с «Динамо» дал краткий комментарий.

- Мы и предполагали, что игра будет таким образом развиваться. Почему? Потому что при анализе соперника видели, что «Динамо» очень хорошо действует в переходных фазах, хорошо вступает в отбор, переключается из атаки в оборону, из обороны в атаку и имеет в своем арсенале быстрых игроков. Мы немного побаивались терять мячи на своей половине поля и пропускать быстрые атаки со стороны «Динамо», поэтому на своей половине поля выстроили три линии обороны и перестраивались. К сожалению, в конце первого тайма пропустили гол. В начале второго могли отквитать, к сожалению, не получилось. В концовке пропустили, но по большому счету, какая разница - 0:1 или 0:2?

А так игрой команды, в принципе, я доволен, я вижу, что намечается какой-то прогресс, движемся вперед. Если с «Локомотивом» мы только-только собрались, и непонятно было, в игре с «Ротором» в первом тайме уже была видна какая-то структура, то сегодня 90 минут выглядели достойно.