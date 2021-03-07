​«Динамо» и «Тамбов» тоже сыграют без офсайдных линий ВАР

Второй матч воскресенья в российской Премьер-лиге тоже пройдёт без использования офсайдных линий ВАР. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба РФС.

Офсайдные линии ВАР не будут использоваться по причине сложных погодных условий в Москве. В остальном система будет работать в обычном режиме.

На воскресной игре российского чемпионата между «Уралом» и «Уфой» офсайдные линии ВАР тоже не используются.

Футболисты «Динамо» и «Тамбова» услышат стартовый свисток арбитра, когда часы в Москве будут показывать половину пятого вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.