Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Динамо» и «Тамбов» тоже сыграют без офсайдных линий ВАР

07 Марта 2021, 15:43,

Второй матч воскресенья в российской Премьер-лиге тоже пройдёт без использования офсайдных линий ВАР. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба РФС.

Офсайдные линии ВАР не будут использоваться по причине сложных погодных условий в Москве. В остальном система будет работать в обычном режиме.

На воскресной игре российского чемпионата между «Уралом» и «Уфой» офсайдные линии ВАР тоже не используются.

Футболисты «Динамо» и «Тамбова» услышат стартовый свисток арбитра, когда часы в Москве будут показывать половину пятого вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Тамбов
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