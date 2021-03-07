Шварц: «Большое уважение тренеру «Тамбова»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» дал комментарий по игре.

- В первую очередь я очень доволен результатом. Я считаю, что мы очень хорошо вошли в игру, у нас был достаточно большой процент владения мячом. Соответственно, мы контролировали ход игры по первому тайму. Что касается дальнейшего развития событий, то следующие 10 минут после начала второго тайма, может быть, не были столь активными с нашей стороны, соответственно «Тамбов» сыграл немного активнее. Если бы мы забили второй мяч намного раньше, чем он у нас случился, то было бы намного спокойнее нам играть. В то же время я считаю, что сегодня абсолютно заслуженная победа «Динамо».

Мне бы также хотелось выразить большое уважение тренеру соперника, на самом деле очень сложно находиться в таком состоянии неопределенности, не зная, будет игра или нет, в каком составе выйдет команда играть. Поэтому мое уважение. Я считаю, что он заслуживает исключительно приятных впечатлений.

- Организаторы матча выбрали лучшим игроком Арсена Захаряна. Оцените его игру, вы согласны с их выбором?

- Я очень доволен тем качеством игры, которое он сегодня показал. Он играл очень продуктивно. Доказательством этого является та передача, которую он выдал на Грулёва, поэтому я могу сказать исключительно в положительных тонах о его игре.

- По поводу отданных в аренду игроков «Динамо» Карапузова и Терехова. Они оба получили по желтой карточке и даже могли нанести травму. Это нормально, когда свои игроки могут нанести травму своим одноклубникам?

- Нет, у меня не было ощущения, что они хотели нанести травму кому-то из наших игроков. Ребята делают свою работу. Это два очень талантливых игрока, и я очень рад, что у них появилась игровая практика в «Тамбове».