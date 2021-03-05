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Нжи залечил травму и возобновил тренировки с «Динамо»

05 Марта 2021, 11:25,

Камерунский форвард «Динамо» Клинтон Нжи восстановился после повреждения и приступил к тренировкам с командой. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

27-летний африканский футболист проводил индивидуальные тренировки во время зимних сборов «бело-голубых». Из-за травмы нападающий пропустил первые поединки «Динамо» после зимнего перерыва.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Клинтон провел 16 матчей, записав на свой счет три забитых мяча.

После 20 туров «Динамо» набрало 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на своем поле против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Клинтон Нжи
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