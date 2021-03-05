Шварц рассказал о состоянии своих подопечных

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Тамбовом» дал оценку состоянию игроков.

- На одной из первых пресс-конференций вы говорили, что возможно сходите на хоккей на «Динамо». Сейчас идет плей-офф. Сходите ли вы на матч хоккейного «Динамо»?

- Дело в том, что я сейчас полностью сконцентрирован на предстоящем матче в воскресенье и даже не думаю об этом. В то же время мне очень приятно, что команда столь хорошо играет. Я уже один раз был на хоккее, это была увлекательная игра, мне очень понравилось. Если у меня будет еще такая возможность, то я с удовольствием посещу матч хоккейного «Динамо».

- Почему попробовали использовать Захаряна на правом фланге в матче с «Ахматом», а не поставить его в центр, а направо сдвинуть Шиманьски?

- Наши игроки полузащиты находятся в хорошей форме и хорошо готовы. Помимо трех основных игроков я бы сюда приплюсовал Шарля Каборе, он очень качественно проводит все тренировки и хорошо проявил себя в контрольных матчах. У меня не было мысли как-то менять ситуацию в центре поля. Да, для Захаряна позиция, на которой он играл, является достаточно непривычной для него. Но в то же время на тренировках мы его там наигрывали. Он хорош как во владении мячом, так и при игре в обороне.

- Нет ли у вас ощущение, что у Николая Комличенко какие-то психологические проблемы из-за того, что давно не забивал с игры в официальных матчах?

- Дело в том, что Николай Комличенко имел легкую травму и выбывал на 10-14 дней, это было еще в первом круге. Возможно, форма у него была не оптимальной. Мы были на тренировочных зимних сборах, и он тоже выпадал с тренировочного процесса в связи с небольшим повреждением. Возможно, в этом причина. Но он вышел на замену в игре с «Ахматом». Думаю, что голевое чутье и реализация моментов придут в сумме с той работой, что он показывает на тренировках.

- Нет ли ощущения, что в последних матчах немного померкла игра Даниила Лесового?

- Даниил Лесовой в последнее время много работает в защите помимо привычной игры в атаке. Он работает на команде. Если брать его последние матчи, считаю, он хорошо сыграл против «Спартака», был достаточно полезен и создавал опасные моменты. В последней игре с «Ахматом» он сделал отбор мяча в центре поля и делал голевую передачу на Захаряна. Это также были его активные действия в атаке. То, над чем можно работать, да, нужно понимать, в каких моментах нужно идти в дриблинг, а когда отдать передачу. Мы над этим тоже работаем. Последняя тренировочная неделя перед игрой с «Тамбовом», ее очень хорошо проводит Лесовой, мы им очень довольны.

- Насколько готовы Скоцинцев и Нжи к матчу с «Тамбовом»?

- Ситуация по Скопинцеву следующая: он полностью тренируется с командой, весь недельный цикл он прошел. Мы держим его кандидатуру в голове на предмет того, выпустить ли его с первых минут. Соответственно, это решение будет принято позже. По Клинтону: со вчерашнего дня он начал тренироваться в общей группе. Наверняка он не будет в стартовом составе, но он тот игрок, который вполне вероятно может выйти на замену.

- Вячеслав Грулёв много работает в прессинге и отборе, но у него не так много голевых моментов. Насколько он вас устраивает в роли нападающего на данный момент?

- К оценке игроков надо подходить внимательно и аккуратно, у нас очень молодая команда. Грулёв тоже молодой игрок, мы не можем сказать, что в таком возрасте он может похвастаться стабильностью. Но по двум последним матчам, которые он провел, могу сказать, что он их провел качественно. Это крепкий игрок, который может хорошо закрывать мяч. По поводу того, выйдет ли он в стартовом составе или выйдет на замену, решение будет принято чуть позже. Команда у нас молодая, и порой игрокам не хватает стабильности.