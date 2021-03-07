Шварц объяснил изменения в составе на матч с «Тамбовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас есть пара изменений в составе. Я так понимаю, немного поврежден Ордец. И одна замена по футбольным причинам? Расскажите почему.

- Да, у нас есть несколько изменений, сегодня будет играть Роман Евгеньев, который отбыл дисквалификацию. Он займет место Ивана Ордеца, который немного травмирован. На левом фланге крайнего защитника будет играть Скопинцев. Мы надеемся, что он хорошо себя проявит, учитывая качество его левой ноги.