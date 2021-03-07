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Первушин: «Очень доволен, что динамовцы Терехов и Карапузов у нас в команде»

07 Марта 2021, 19:47,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции после матча с «Динамо» оценил игру отдельных футболистов.

- Вы выпускали на поле двух арендованных у «Динамо» игроков - Терехова и Карапузова. Не сомневались в них? Оба получили желтые карточки и сегодня боролись. Такое впечатление, что хотели что-то доказать.

- Я очень доволен этими футболистами. Я получаю истинное наслаждение в тренировочном и соревновательном процессе. Убрал их только из-за того, чтобы эти эмоции не перехлестнули. У каждого было по желтой карточке, я их заменил. Для нас это одни из ведущих игроков. Мне они нравятся как футболисты и как люди, поэтому я очень доволен, что они у нас в команде.

- Сегодня хорошее впечатление произвел Кирилл Климов. Что можете сказать о его игре? Он прямо оживил и начал разгонять.

- Этого футболиста нам предоставил «Рубин», за что ему большое спасибо. Думаю, что у него большое будущее, потому что все, что надо для форварда, у него есть, поэтому будем его развивать. Надеемся, что как-то поможем в его развитии карьеры, будем этому очень рады, это очень талантливый парень.

- В первом круге в Саранске «Динамо» и «Тамбов» выдали настоящий триллер. Вспоминали сегодня тот матч, который завершился отраженным Антоном Шуниным пенальти?

- Да, конечно, вспоминали. Там полное преимущество в первом тайме у «Динамо», потом удаление. Своей агрессией наши ребята заслужили пенальти и сравняли счет, стойко оборонялись, но, к сожалению, не хватило. В прошлом году не хватало чуть-чуть. Этот поединок особняком стоял, потому что вдевятером могли бы с таким соперником как «Динамо» сыграть. Думаю, это в памяти осталось бы навсегда.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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