Первушин: «Динамо» - лучшая команда в переходных фазах»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы еще строимся, с первого дня не определились со стартовым составом, потому что некоторые ребята доехали, вот только начали вместе тренироваться. Понятно, что еще не в самых лучших кондициях даже те игроки, которые сегодня выходят в стартовом составе. Тем не менее, мы на них рассчитываем, и через игры они будут прибавлять.

- Как сегодня против «Динамо» планируете действовать, учитывая, что ваша команда пока выстраивается?

- Мы пока понимаем, как действует «Динамо». Мы считаем, что на данный момент это лучшая команда, которая лучше всего действует в переходных фазах, быстро вступает в отбор, проводит свои атаки, переключается из обороны в атаку. Будет очень сложно, там много скоростных и молодых футболистов, которые поддерживают высокий темп на протяжении всей игры. Если в первом круге их хватило где-то только на первый тайм, видимо, только усваивали требования главного тренера, то сейчас это сбалансированный коллектив, который действует в своей манере все 90 минут.