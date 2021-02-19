Орлов: «Как «Тамбов» могли допустить к соревнованиям в элитном дивизионе...»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг футбольного клуба «Тамбов».

«Как этот клуб могли допустить к выступлению в элитном дивизионе? Он же несостоятельный», - заявил журналист Спорт-Экспрессу. «Для фанатов «Тамбова» – это команда-фантом, существует только в Интернете».

«Тамбов» на данный момент занимает последнее место в российской Премьер-лиге, набрав 13 очков после 19 встреч. Ранее появлялись слухи о том, что клуб снимется с розыгрыша чемпионата России из-за финансовых проблем, но сегодня руководство тамбовчан заявило о том, что они смогут продолжить выступление в этом сезоне после долгих переговоров РФС с местными властями.