Историческое поражение «Локомотива» в Краснодаре - видео

Матч 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» на выезде стал ушатом холодной воды для «Локомотива». Команда Марко Николича в непростой кадровой ситуации все равно имела свои моменты, чтобы претендовать на очки, но не забила. Соперник же поймал кураж и отправил сразу пять мячей в сетку ворот москвичей, Маркус Берг оформил дубль.

Все лучшие моменты самого крупного поражения «Локомотива» в видеообзоре.