Историческое поражение «Локомотива» в Краснодаре - видео

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13 Декабря 2020, 19:21,
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Матч 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» на выезде стал ушатом холодной воды для «Локомотива». Команда Марко Николича в непростой кадровой ситуации все равно имела свои моменты, чтобы претендовать на очки, но не забила. Соперник же поймал кураж и отправил сразу пять мячей в сетку ворот москвичей, Маркус Берг оформил дубль.
Все лучшие моменты самого крупного поражения «Локомотива» в видеообзоре.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Краснодар