​У Мурило подозрение на коронавирус

Защитник «Локомотива» Мурило не попал в заявку команды на матч восемнадцатого тура чемпионата России против «Краснодара» по причине перебора жёлтых карточек. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», у футболиста также имеется подозрение на коронавирусную инфекцию.

В сезоне 2020/2021 Мурило ранее пропустил только один матч «Локомотива» - против «Баварии» в Лиге чемпионов из-за перебора жёлтых карточек. В остальных 23 играх Мурило выходил на поле и даже забил один гол.

Следить за игрой чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом» во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции.