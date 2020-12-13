Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​У Мурило подозрение на коронавирус

13 Декабря 2020, 15:43,

Global Look Press

Защитник «Локомотива» Мурило не попал в заявку команды на матч восемнадцатого тура чемпионата России против «Краснодара» по причине перебора жёлтых карточек. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», у футболиста также имеется подозрение на коронавирусную инфекцию.

В сезоне 2020/2021 Мурило ранее пропустил только один матч «Локомотива» - против «Баварии» в Лиге чемпионов из-за перебора жёлтых карточек. В остальных 23 играх Мурило выходил на поле и даже забил один гол.

Следить за игрой чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом» во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Серкейра Мурило
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