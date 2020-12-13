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Сёмин: «Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе»

13 Декабря 2020, 18:59,

Depositphotos

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поражении «железнодорожников» от «Краснодара» (0:5) в матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Локомотив» одержал лишь одну победу в последних шести матчах. «Железнодорожники» заняли последнее место в группе в Лиге чемпионов и не сыграют в весенней части еврокубков. Что же касается российской Премьер-лиги, то и здесь дела у московского клуба идут не лучшим образом, после восемнадцати туров подопечные Николича занимают седьмое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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Master8
13 Декабря 2020, 19:23

В Локо видимо курсом Спартака идут) Убрать Палыча, что бы поставить Николича - топ. Хотя после Смородской чему можно удивляться?

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