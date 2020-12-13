Сёмин: «Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поражении «железнодорожников» от «Краснодара» (0:5) в матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Локомотив» одержал лишь одну победу в последних шести матчах. «Железнодорожники» заняли последнее место в группе в Лиге чемпионов и не сыграют в весенней части еврокубков. Что же касается российской Премьер-лиги, то и здесь дела у московского клуба идут не лучшим образом, после восемнадцати туров подопечные Николича занимают седьмое место.