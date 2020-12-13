Берг: «Была отличная игра, наша команда была полна энергии»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Локомотив» (5:0) Маркус Берг поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Согласны ли с тем, что этот ваш лучший в сезоне для «Краснодара»?

- Да, несомненно соглашусь, была отличная игра, наша команда была полна энергии. У нас получалось хорошо в атаке, могли свободно играть в два касания. Также у нас была серьезная защита, как вы видите по результату, 5:0. Да, это была замечательная игра.

Напомним, что Маркус Берг оформил дубль в этом матче, забив свои мячи в концовке матча.