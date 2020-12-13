Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»

Недавние участники Лиги чемпионов от России сошлись в 18-м туре РПЛ, «Краснодар» принимал «Локомотив».

Начал еврокубковую кампанию лучше всех московский «Локомотив», завершил – «Краснодар». «Паровоз» всё-таки откатили в депо, на одной обороне команда Марко Николича выехать не смогла. Хотя с таким составом на большее рассчитывать вряд ли можно, три полевых игрока без опыта на замене, когда ты играешь в Мюнхене – сюрреализм. К матчу с «Краснодаром» ситуация не улучшилась: Зе Луиш, Мурило, Смолов, Баринов, Лысов, Куликов, Лисакович – все они играть не могут.

«Краснодар» наоборот может быть недоволен завершением группового этапа. Только восстановились все лидеры-легионеры, только команда вкусила серьёзных матчей. Но путёвка в Лигу Европы есть, ничья на «Стэмфорд Бридж» добыта. Можно считать евросезон удачным и переключаться на чемпионат России. Ведь там у «Краснодара» положение аховое. Команда Мурада Мусаева перед 18-м туром находилась в нижней части турнирной таблицы, за последние шесть матчей проиграв четыре.

План по продвижению наверх «быки» стали реализовывать с первых минут: Олссон прессанул Гжегожа Крыховяка, поляк (давно не игравший) отдал ужасающий пас поперёк своей штрафной площади, по сути устроив ассист на Виктора Классона. Тот пробил чётко под штангу – 1:0.

Прошло ещё пять минут и «Локомотив» пропустил второй. Кабелла отнял мяч у Рыбуса и раскрутил контратаку. С ударом Классона Гилерме справился, но Ионов забрал отскок, прострелив на всё того же Реми. Француз поразил уже пустой створ – 2:0.

«Локо» приехал без обороны и ошибался столько, что просто чудо уберегло гостей от разгрома за первый тайм. Более того, москвичи даже могли вернуть интригу. Егор Сорокин наступил на Эдера в своей штрафной площади, нарушение заметили на видеоповторе. Вот только Антон Миранчук бесхитростным ударом с «точки» не смог переиграть Евгения Городова. Голкипер парировал мяч практически по центру ворот, а первым на добивание успел Олссон.

На второй тайм довольно рискованную тактику избрал «Краснодар». Хозяева сидели у своих ворот, иногда убегая в острые контратаки. Однако не хватало последнего паса, Гилерме практически в игру не вступал. «Локомотив» давил, обосновавшись на чужой половине поля. Огромное количество навесов и прострелов. Неприятные мгновения переживала оборона «Краснодара», но и тут не хватало конкретики для голевых моментов.

Итог матча подвела отличная контратака «быков»: Смольников умчался по правому краю и прострелил, Шапи остроумно мяч пропустил, а Берг оказался проворнее Райковича и Чорлуки, с линии вратарской прошив Гилерме – 3:0.

С правого края пришёл и четвёртый гол. Смольников сблизился с Шапи и катнул буквально на пару метров. Сулейманов сместился к углу вратарской и точно пробил в угол, а добил размякших гостей Маркус Берг, на добивании организаваший пятый гол - 5:0. «Краснодар» жестоко прошёлся по «Локомотиву», хотя гости только себя могут винить в этом унижении. «Быки» поднялись на восьмое место, практически догнав футболистов Марко Николича, которых в следующем туре ждут разогнавшиеся «Химки».