Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»

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13 Декабря 2020, 18:23,
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Недавние участники Лиги чемпионов от России сошлись в 18-м туре РПЛ, «Краснодар» принимал «Локомотив».
|(1:0) Классон Виктор 5'
|(2:0) Кабелла Реми 11'
|(3:0) Берг Маркус 75'
|(4:0) Сулейманов Магомед-Шапи 81'
|(5:0) Берг Маркус 85'
Начал еврокубковую кампанию лучше всех московский «Локомотив», завершил – «Краснодар». «Паровоз» всё-таки откатили в депо, на одной обороне команда Марко Николича выехать не смогла. Хотя с таким составом на большее рассчитывать вряд ли можно, три полевых игрока без опыта на замене, когда ты играешь в Мюнхене – сюрреализм. К матчу с «Краснодаром» ситуация не улучшилась: Зе Луиш, Мурило, Смолов, Баринов, Лысов, Куликов, Лисакович – все они играть не могут.
«Краснодар» наоборот может быть недоволен завершением группового этапа. Только восстановились все лидеры-легионеры, только команда вкусила серьёзных матчей. Но путёвка в Лигу Европы есть, ничья на «Стэмфорд Бридж» добыта. Можно считать евросезон удачным и переключаться на чемпионат России. Ведь там у «Краснодара» положение аховое. Команда Мурада Мусаева перед 18-м туром находилась в нижней части турнирной таблицы, за последние шесть матчей проиграв четыре.
План по продвижению наверх «быки» стали реализовывать с первых минут: Олссон прессанул Гжегожа Крыховяка, поляк (давно не игравший) отдал ужасающий пас поперёк своей штрафной площади, по сути устроив ассист на Виктора Классона. Тот пробил чётко под штангу – 1:0.
Прошло ещё пять минут и «Локомотив» пропустил второй. Кабелла отнял мяч у Рыбуса и раскрутил контратаку. С ударом Классона Гилерме справился, но Ионов забрал отскок, прострелив на всё того же Реми. Француз поразил уже пустой створ – 2:0.
«Локо» приехал без обороны и ошибался столько, что просто чудо уберегло гостей от разгрома за первый тайм. Более того, москвичи даже могли вернуть интригу. Егор Сорокин наступил на Эдера в своей штрафной площади, нарушение заметили на видеоповторе. Вот только Антон Миранчук бесхитростным ударом с «точки» не смог переиграть Евгения Городова. Голкипер парировал мяч практически по центру ворот, а первым на добивание успел Олссон.
На второй тайм довольно рискованную тактику избрал «Краснодар». Хозяева сидели у своих ворот, иногда убегая в острые контратаки. Однако не хватало последнего паса, Гилерме практически в игру не вступал. «Локомотив» давил, обосновавшись на чужой половине поля. Огромное количество навесов и прострелов. Неприятные мгновения переживала оборона «Краснодара», но и тут не хватало конкретики для голевых моментов.
Итог матча подвела отличная контратака «быков»: Смольников умчался по правому краю и прострелил, Шапи остроумно мяч пропустил, а Берг оказался проворнее Райковича и Чорлуки, с линии вратарской прошив Гилерме – 3:0.
С правого края пришёл и четвёртый гол. Смольников сблизился с Шапи и катнул буквально на пару метров. Сулейманов сместился к углу вратарской и точно пробил в угол, а добил размякших гостей Маркус Берг, на добивании организаваший пятый гол - 5:0. «Краснодар» жестоко прошёлся по «Локомотиву», хотя гости только себя могут винить в этом унижении. «Быки» поднялись на восьмое место, практически догнав футболистов Марко Николича, которых в следующем туре ждут разогнавшиеся «Химки».
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Локомотив Москва, Краснодар
Блин,после последних туров нашей Прости Хоспади Премьер лиги,сложилось ощущение что наши клубы словно глисты копаются в коричневой субстанции,даже смотреть противно.Краснодар с победой,ибо клуб за который не стыдно(пока)(не считая Севилью)
Хуже тренера у Локо не было за всю историю.И где они такого лоха только нашли?)
ай.. ха-ха-ха.. развалинами ржавой дрезины удовлетворен.. )))
велкам ту пья-тьё-рочь-ка.. )))
До чего докатились, если лучшим у нас было одинокое черное дерево... капец вообщем. Худшие ВСЕ, но особенно Миранчук (не только из-за пеналя, а вообще весь матч) и Крыховяк... НО особенно ужасен наш резерв, которого по сути нет. Затыкать дыры из доблестной Казанки.... ау, руководство???? Дичь!!!!
Смолов посоветовал))
епт.. быки бы не забили первых трех мячей не помоги им игроки Локо... Краснодар бежит в атаку (особенно в первом тайме) друг дружку сшибают,мешают, пинают,)) профессионалы нечего сказать. Ну а Локо.. набегались в ЛЧ, но все же,могли бы и строже сыграть, пусть не в
атаку но уж в оборону с выпадами могли сыграть... в отпуске ребята, что у них в контрактах
прописано х.р его знает,за что такие зарплаты платят....
Всю линию защиты надо менять в зимнее ТО. Совсем уже не работает, никак.
Ты долго ждал когда быки покажут яйца, поздравляю, дождался. Ты доволен?
какие там яйца. Чисто косяки наших игроков. Отдавать пас вдоль своих ворот, когда никого там из своих нет, а набегает один игрок соперника.
Оборону нужно срочно всю менять, старики уже не вывозят 2 матча в неделю.
Даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время))
Там сверху Team правильно отметил про Краснодар - "бегут, друг, дружку сбивают". Что не удивительно, бегают как мальчики зайчики даже в успешных играх.
Ну а Локо, на чемпионат сил у них уже нет. В Европе они показали себя на все 100 в матчах против тяжелейших соперников, с Зальцбургом пролетели, но и Бердыев нагибал испанцев, а потом проигрывал обычным атлетам.
Я матч не смотрел, но не верен, что отгрузить пятерку Локо без характера невозможно, даже если Локо сам привозил.
Победить можно и чемпиона по боксу когда он спит)
ыыыы, где ты там увидел яйца?))) там подарки с нашей стороны))) Впрочем это не умалает заслуг Краснодара)))
Ну во-первых ошибки совершать надо ещё заставить, во-вторых, даже подводя итоги евросезона, Краснодар единственный чего-то добился. Без яек так не получится.
Сразу видно, матч ты не видел) Насчет ЛЧ вопрсоов нет, тестикулы у Краснодара начали формироваться, особенно в матче с Челси, мне лично его игра понравилась)
Здесь же, не было борьбы с нашей стороны вообще, от слова никак, Краснодар еще мог пару положить....
та просто сливают игроки это руководство, в лч еще старались, чтоб засветиться, а в рпл давно уже катают от балды. Антон видел что Городов стоит на месте не гадая, еще и на удобной высоте подкинул... нахрен все это руководство. Семина гнали с присказками сто череда травм, плохие результаты, игра от защиты)))многое поменялось)поменялось ток то, что теперь никто не мешает пилить бабло от псевдо топ приобретений!)