Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»

13 Декабря 2020, 18:23,

ФК "Краснодар"

Недавние участники Лиги чемпионов от России сошлись в 18-м туре РПЛ, «Краснодар» принимал «Локомотив».

Протокол игры  
Краснодар 5:0 Локомотив Москва
(1:0) Классон Виктор 5'    
(2:0) Кабелла Реми 11'    
(3:0) Берг Маркус 75'    
(4:0) Сулейманов Магомед-Шапи 81'    
(5:0) Берг Маркус 85'    
Городов Евгений Смольников Игорь Мартынович Александр Сорокин Егор   52' Рамирес Кристьян   82' (Чернов Евгений (   82') Кабелла Реми   64'   64' (Де Вильена Тонни (   64') Газинский Юрий   64' (Сулейманов Магомед-Шапи (   64') Олссон Кристоффер Ионов Алексей   60' (Вандерсон (   60') Классон Виктор   59'   81' (Сперцян Эдуард (   81') Берг Маркус
Запасные: Черников Александр Камболов Руслан Марков Евгений Адамов Денис Уткин Даниил Литвинов Вячеслав
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Чорлука Ведран   78' Райкович Слободан   38' Рыбус Мацей   70' Игнатьев Владислав   46' (Куликов Даниил (   46') Крыховяк Гжегож Магкеев Станислав   72' (Иосифов Никита (   72') Миранчук Антон Рыбчинский Дмитрий Эдер Лопеш
Запасные: Коченков Антон Галанин Иван Камано Франсуа Титков Николай Лысцов Виталий Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья Агеев Михаил
13 декабря. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Начал еврокубковую кампанию лучше всех московский «Локомотив», завершил – «Краснодар». «Паровоз» всё-таки откатили в депо, на одной обороне команда Марко Николича выехать не смогла. Хотя с таким составом на большее рассчитывать вряд ли можно, три полевых игрока без опыта на замене, когда ты играешь в Мюнхене – сюрреализм. К матчу с «Краснодаром» ситуация не улучшилась: Зе Луиш, Мурило, Смолов, Баринов, Лысов, Куликов, Лисакович – все они играть не могут.

«Краснодар» наоборот может быть недоволен завершением группового этапа. Только восстановились все лидеры-легионеры, только команда вкусила серьёзных матчей. Но путёвка в Лигу Европы есть, ничья на «Стэмфорд Бридж» добыта. Можно считать евросезон удачным и переключаться на чемпионат России. Ведь там у «Краснодара» положение аховое. Команда Мурада Мусаева перед 18-м туром находилась в нижней части турнирной таблицы, за последние шесть матчей проиграв четыре.

План по продвижению наверх «быки» стали реализовывать с первых минут: Олссон прессанул Гжегожа Крыховяка, поляк (давно не игравший) отдал ужасающий пас поперёк своей штрафной площади, по сути устроив ассист на Виктора Классона. Тот пробил чётко под штангу – 1:0.

Прошло ещё пять минут и «Локомотив» пропустил второй. Кабелла отнял мяч у Рыбуса и раскрутил контратаку. С ударом Классона Гилерме справился, но Ионов забрал отскок, прострелив на всё того же Реми. Француз поразил уже пустой створ – 2:0.

«Локо» приехал без обороны и ошибался столько, что просто чудо уберегло гостей от разгрома за первый тайм. Более того, москвичи даже могли вернуть интригу. Егор Сорокин наступил на Эдера в своей штрафной площади, нарушение заметили на видеоповторе. Вот только Антон Миранчук бесхитростным ударом с «точки» не смог переиграть Евгения Городова. Голкипер парировал мяч практически по центру ворот, а первым на добивание успел Олссон.

На второй тайм довольно рискованную тактику избрал «Краснодар». Хозяева сидели у своих ворот, иногда убегая в острые контратаки. Однако не хватало последнего паса, Гилерме практически в игру не вступал. «Локомотив» давил, обосновавшись на чужой половине поля. Огромное количество навесов и прострелов. Неприятные мгновения переживала оборона «Краснодара», но и тут не хватало конкретики для голевых моментов.

Итог матча подвела отличная контратака «быков»: Смольников умчался по правому краю и прострелил, Шапи остроумно мяч пропустил, а Берг оказался проворнее Райковича и Чорлуки, с линии вратарской прошив Гилерме – 3:0.

С правого края пришёл и четвёртый гол. Смольников сблизился с Шапи и катнул буквально на пару метров. Сулейманов сместился к углу вратарской и точно пробил в угол, а добил размякших гостей Маркус Берг, на добивании организаваший пятый гол - 5:0. «Краснодар» жестоко прошёлся по «Локомотиву», хотя гости только себя могут винить в этом унижении. «Быки» поднялись на восьмое место, практически догнав футболистов Марко Николича, которых в следующем туре ждут разогнавшиеся «Химки».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Краснодар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (16)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Estrechaba
13 Декабря 2020, 20:41

Блин,после последних туров нашей Прости Хоспади Премьер лиги,сложилось ощущение что наши клубы словно глисты копаются в коричневой субстанции,даже смотреть противно.Краснодар с победой,ибо клуб за который не стыдно(пока)(не считая Севилью)

0
ILLNAT
13 Декабря 2020, 20:18

Хуже тренера у Локо не было за всю историю.И где они такого лоха только нашли?)

0
ингерман
13 Декабря 2020, 19:26

ай.. ха-ха-ха.. развалинами ржавой дрезины удовлетворен.. )))
велкам ту пья-тьё-рочь-ка.. )))

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
nevr75
13 Декабря 2020, 19:00

До чего докатились, если лучшим у нас было одинокое черное дерево... капец вообщем. Худшие ВСЕ, но особенно Миранчук (не только из-за пеналя, а вообще весь матч) и Крыховяк... НО особенно ужасен наш резерв, которого по сути нет. Затыкать дыры из доблестной Казанки.... ау, руководство???? Дичь!!!!

0
Estrechaba
13 Декабря 2020, 20:42

Смолов посоветовал))

1
VC-Team
13 Декабря 2020, 18:46

епт.. быки бы не забили первых трех мячей не помоги им игроки Локо... Краснодар бежит в атаку (особенно в первом тайме) друг дружку сшибают,мешают, пинают,)) профессионалы нечего сказать. Ну а Локо.. набегались в ЛЧ, но все же,могли бы и строже сыграть, пусть не в
атаку но уж в оборону с выпадами могли сыграть... в отпуске ребята, что у них в контрактах
прописано х.р его знает,за что такие зарплаты платят....

1
Дарт Уилфред
13 Декабря 2020, 18:28

Всю линию защиты надо менять в зимнее ТО. Совсем уже не работает, никак.

0
Zenituwka
13 Декабря 2020, 19:18

Ты долго ждал когда быки покажут яйца, поздравляю, дождался. Ты доволен?

0
Дарт Уилфред
13 Декабря 2020, 20:34

какие там яйца. Чисто косяки наших игроков. Отдавать пас вдоль своих ворот, когда никого там из своих нет, а набегает один игрок соперника.
Оборону нужно срочно всю менять, старики уже не вывозят 2 матча в неделю.

1
CERG
13 Декабря 2020, 19:28

Даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время))
Там сверху Team правильно отметил про Краснодар - "бегут, друг, дружку сбивают". Что не удивительно, бегают как мальчики зайчики даже в успешных играх.
Ну а Локо, на чемпионат сил у них уже нет. В Европе они показали себя на все 100 в матчах против тяжелейших соперников, с Зальцбургом пролетели, но и Бердыев нагибал испанцев, а потом проигрывал обычным атлетам.

0
Zenituwka
13 Декабря 2020, 19:52

Я матч не смотрел, но не верен, что отгрузить пятерку Локо без характера невозможно, даже если Локо сам привозил.

1
CERG
13 Декабря 2020, 20:03

Победить можно и чемпиона по боксу когда он спит)

1
nevr75
13 Декабря 2020, 19:26

ыыыы, где ты там увидел яйца?))) там подарки с нашей стороны))) Впрочем это не умалает заслуг Краснодара)))

0
Zenituwka
13 Декабря 2020, 19:51

Ну во-первых ошибки совершать надо ещё заставить, во-вторых, даже подводя итоги евросезона, Краснодар единственный чего-то добился. Без яек так не получится.

0
nevr75
13 Декабря 2020, 19:58

Сразу видно, матч ты не видел) Насчет ЛЧ вопрсоов нет, тестикулы у Краснодара начали формироваться, особенно в матче с Челси, мне лично его игра понравилась)
Здесь же, не было борьбы с нашей стороны вообще, от слова никак, Краснодар еще мог пару положить....

1
GreedWar
13 Декабря 2020, 18:51

та просто сливают игроки это руководство, в лч еще старались, чтоб засветиться, а в рпл давно уже катают от балды. Антон видел что Городов стоит на месте не гадая, еще и на удобной высоте подкинул... нахрен все это руководство. Семина гнали с присказками сто череда травм, плохие результаты, игра от защиты)))многое поменялось)поменялось ток то, что теперь никто не мешает пилить бабло от псевдо топ приобретений!)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола