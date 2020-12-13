Камано в последний момент убрали из заявки «Локомотива» на матч

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в последний момент был убран из заявки команды на матч восемнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара». Как сообщает в Twitter директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо, это связано с небольшим повреждением ногтя и пальца ноги.

Следить за матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что Франсуа Камано в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» семнадцать матчей. В них форвард не отмечался результативными действиями.