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Камано в последний момент убрали из заявки «Локомотива» на матч

13 Декабря 2020, 16:58,

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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в последний момент был убран из заявки команды на матч восемнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара». Как сообщает в Twitter директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо, это связано с небольшим повреждением ногтя и пальца ноги.

Следить за матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что Франсуа Камано в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» семнадцать матчей. В них форвард не отмечался результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Франсуа Камано
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