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​«Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на очный матч

13 Декабря 2020, 15:24,

Евро-Футбол.Ру

В центральном матче воскресенья в восемнадцатом туре чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Локомотив».

Главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев доверил место на футбольном поле таким футболистам: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Олссон, Классон, Ионов, Кабелла, Берг.

Наставник «железнодорожников» Марко Николич, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Райкович, Рыбчинский, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер.

Стартовый свисток футболисты «Краснодара» и «Локомотива» услышат в половине пятого по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Краснодар
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