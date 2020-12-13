​«Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на очный матч

|
13 Декабря 2020, 15:24,
|
|
В центральном матче воскресенья в восемнадцатом туре чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Локомотив».
Главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев доверил место на футбольном поле таким футболистам: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Олссон, Классон, Ионов, Кабелла, Берг.
Наставник «железнодорожников» Марко Николич, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Райкович, Рыбчинский, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер.
Стартовый свисток футболисты «Краснодара» и «Локомотива» услышат в половине пятого по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Краснодар