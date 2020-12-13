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«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России

13 Декабря 2020, 18:39,

Global Look Press

Сегодня, 13 декабря, в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» со счётом 0:5.

Это поражение стало для «железнодорожников» самым крупным в чемпионате России.

Отметим, что ранее «Локомотив» ни разу не проигрывал в российской Премьер-лиге с разницей более четырёх мячей.

Самые крупные поражения «Локомотива» до сегодняшнего дня: 2:6 в матче с «Кубанью» и 0:4 в матче с ЦСКА.

После восемнадцати туров московский клуб занимает седьмое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать восемь очков, отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже десять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва
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