«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России

Сегодня, 13 декабря, в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» со счётом 0:5.

Это поражение стало для «железнодорожников» самым крупным в чемпионате России.

Отметим, что ранее «Локомотив» ни разу не проигрывал в российской Премьер-лиге с разницей более четырёх мячей.

Самые крупные поражения «Локомотива» до сегодняшнего дня: 2:6 в матче с «Кубанью» и 0:4 в матче с ЦСКА.

После восемнадцати туров московский клуб занимает седьмое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать восемь очков, отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже десять зачетных баллов.