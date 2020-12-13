Мусаев: «Счёт немного вводит в заблуждение, сложный матч»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (5:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Под маской не видно, но там вроде улыбка не скрывается.

- Конечно, мы счастливы, что выиграли у такого сильного соперника. Это праздник для наших болельщиков, красивая игра, пять мячей, поэтому, конечно же, сегодня мы счастливы.

- Показалось, что попросту команда соперника не успела вернуться из Германии. С чем связана такая игра? Просто «Краснодар» сегодня был на голову сильнее?

- Я бы не сказал. Когда счет был 2:0, у соперника был пенальти и очень хорошие возможности забивать. Они играли достаточно дисциплинированно и перекрывали зоны. Просто в концовке у нас были лучше замены, и мы смогли кардинально усилить игру, чего соперник сделать не мог. Поэтому я думаю, что был очень хороший первый тайм. Они были очень опасны, счет 2:0 был, все могло качнуться в любую сторону. Счет немного вводит в заблуждение, сложный матч.

- Хороший первый тайм, но в начале первого тайма «Краснодар» присел к своим воротам и выбегал в контратаки, это была такая задача? Или это «Локомотив» так прибавил?

- Нет, не было задачи такой. Надо было контролировать мяч, нельзя было отдавать инициативу сопернику, поэтому были сделаны замены, чтобы мы могли добавить компактности в середине и свежих игроков, которые могли туда выбегать. Это хорошо получилось.

- Можно ли сказать, что сегодняшний состав, исключая Ари, в какой-то степени близок к идеальному?

- Конечно, я доволен, у нас в первый раз, наверное, за много-много лет была полная заявка. Не могу сказать, какой состав самый оптимальный. У нас есть обойма игроков, все они плюс-минус могут претендовать на основу, но на данный момент кто сильнее, тот и выходит. Я рад, что у нас минимальное количество травмированных, и снова почти все в строю.