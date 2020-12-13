​В матче «Краснодар» - «Локомотив» произошла замена арбитра

Российский футбольный союз сообщил о замене арбитра в матче восемнадцатого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», который пройдёт воскресенье.

Вместо Павла Шадыханова в качестве ВАР отработает Евгений Турбин. Причина перестановки не называется.

Поединок между «Краснодаром» и «Локомотивом» стартует в половине пятого по московскому времени. Следить за событиями матча во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

На текущую минуту «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Краснодар» - девятое.