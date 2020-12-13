Мусаев: «У нас и «Локомотива» было много травм и потерь, плюс два фронта и отсутствие сборов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть какие-то плюсы, что тренер вот так смотрит футбол со стороны? Или в этом есть какие-то минусы?

- Для меня это минус, потому что ты не знаешь, куда деть свои эмоции, ты не можешь быстро реагировать на происходящее. Да, ты видишь лучшую картинку на трибуне, в телевизоре нет, потому что там ничего не видишь вообще. На трибуне ты видишь лучше, но я предпочитаю быть у бровки.

- «Краснодар» - «Локомотив» - совсем недавно это, возможно, была бы битва команд, которые борются за чемпионство. Сейчас это матч между командами, которые занимают шестое и девятое места. Это реальная сила команд, или Лига чемпионов внесла какие-то коррективы в процесс набора очков командами?

- У нас и соперника похожая ситуация, было много травм и потерь, плюс два фронта, плюс то, что не было сборов. Надеюсь, что мы в первую очередь начнем выбираться из этой ямы, в которую попали. Сейчас все в наших руках, мы должны идти к этому.