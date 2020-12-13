Николич: «Надо играть против «Краснодара» в европейский футбол, чтобы в итоги набрать очки»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас сейчас много проблем с командой, как вы знаете, если смотрели последний матч с «Баварией». У нас вернулись в строй только Крыховяк и Куликов, у которого была одна тренировка. Там же есть проблемы у Камано, которого не будет в запасе сегодня. Молодежка вернулась назад. Мы собираемся через каждые 2-3 дня играть. Я уверен, что наша команда отдаст все силы, что у нас есть на данный момент, для победы здесь. «Краснодар» - качественная команда, она умеет играть в футбол, отличная селекция. Надо играть против него в европейский футбол, чтобы в итоги набрать очки