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Николич: «Надо играть против «Краснодара» в европейский футбол, чтобы в итоги набрать очки»

13 Декабря 2020, 16:26,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас сейчас много проблем с командой, как вы знаете, если смотрели последний матч с «Баварией». У нас вернулись в строй только Крыховяк и Куликов, у которого была одна тренировка. Там же есть проблемы у Камано, которого не будет в запасе сегодня. Молодежка вернулась назад. Мы собираемся через каждые 2-3 дня играть. Я уверен, что наша команда отдаст все силы, что у нас есть на данный момент, для победы здесь. «Краснодар» - качественная команда, она умеет играть в футбол, отличная селекция. Надо играть против него в европейский футбол, чтобы в итоги набрать очки
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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