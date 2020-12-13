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Геркус: «В «Локомотиве» либо массовый саботаж, либо помешательство»

13 Декабря 2020, 19:26,

ФК "Локомoтив"

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «железнодорожников» от «Краснодара» (0:5) в восемнадцатом туре российской Премьер-лиги.

«В «Локо» либо массовый саботаж, либо помешательство: игроки, не замеченные раньше в эксцентрике, отмачивают удивительные коленца», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Отметим, что сегодняшнее поражение стало самым разгромным для «Локомотива» в чемпионате России.

Напомним, что Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 годы и привёл клуб к чемпионству и победе в Кубке России.

После 18-ти туров «Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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