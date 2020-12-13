Геркус: «В «Локомотиве» либо массовый саботаж, либо помешательство»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «железнодорожников» от «Краснодара» (0:5) в восемнадцатом туре российской Премьер-лиги.

«В «Локо» либо массовый саботаж, либо помешательство: игроки, не замеченные раньше в эксцентрике, отмачивают удивительные коленца», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Отметим, что сегодняшнее поражение стало самым разгромным для «Локомотива» в чемпионате России.

Напомним, что Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 годы и привёл клуб к чемпионству и победе в Кубке России.

После 18-ти туров «Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России.