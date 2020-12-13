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Николич: «Уже на четвёртой минуте, были грубые ошибки. И так ещё 3-4 раза»

13 Декабря 2020, 18:41,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» (0:5) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поражения бывают разные, но сегодняшнее, наверное, одно из самых болезненных в сезоне, так ли это? С чем это связано?

- Подарили много, уже на четвертой минуте, были грубые ошибки. И так еще 3-4 раза. Если смотреть по статистике, то там все одинаково. У нас 14 ударов, у них - 15. Владение мячом одинаково, а результат 5:0! Надо подумать об этом, зачем? «Краснодар» - не та команда, от которой можно пропустить два гола и потом начать играть. Открыли позиции, у них хорошая контратака, быстрые игроки. Все как надо. Вообще плохое начало игры, очень плохое, много подарков сделали сопернику.

- Как сейчас себя чувствует команда? Нашли ли нужные слова? Впереди последний тур этого года.

- Нужно. Плохое чувство, когда проигрываешь с таким счетом. Обязательно нужно готовиться к следующей игре, это профессиональное отношение.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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