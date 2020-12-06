Шкурин вышел и забил, но ЦСКА не победил: «Химки» помогли убежать «Зениту» и «Спартаку»

В рамках семнадцатого тура чемпионата России «Химки» гостили у недавнего лидера – московского ЦСКА.

После еврокубковой недели на российские клубы смотреть больно. Избитые и униженные на футбольном поле, политые критикой в прессе. ЦСКА досталось чуть ли не больше всех. Нападение из Чалова, Гайча и Эджуке совсем мёртвое, австрийский середняк увозит победу с «ВЭБ Арены». За дело получили подопечные Виктора Ганчаренко, но теперь нужно собраться и опростоволосится на другом поприще. «Зенит» и «Спартак» собрались в отрыв, «армейцам» этого допустить нельзя.

А «Химки» на «ВЭБ Арену» приехали за подвигом «Вольфсбергера». Причём класс команды Игоря Черевченко даже выше, поэтому удивляться таким целям сильно не стоит. В Подмосковье вообще сколотилась приличная банда. Глушаков, Идову и Мирзов под чётким руководством Игоря Черевченко выиграли четыре матча из пяти последних. Это график – лучший в РПЛ за последний месяц, никто не набрал столько же очков за 5 матчей. Таким ходом «Химки» легко выскочили из зоны вылета.

Шкурин в основе! Такой вывод сделал Ганчаренко после матча ЛЕ. В старте оказался и Дзагоев, которого явно не хватало. Эти замечания оставались единственными в первой половине первого тайма. «Химки» смотрелись даже интереснее, «армейцы» будто привыкали к сопернику и погоде. Но постепенно атакующие мощности ЦСКА разгорались. Заводилой, естественно, выступал Влашич. Помогал ему Марио Фернандес.

То Никола справа подключит Марио, организуя опасный прострел, то сам пойдёт в дриблинг, соберёт двоих и пробьёт из-под Глушакова. Лантратов тогда накрыл. Парировал голкипер «Химок» и в трёхступенчатой атаке ЦСКА: Дзагоев, Эджуке и Влашич били по очереди, но Алан и Чидера попали в защитника, а удар Николы стал добычей Лантратова. Старания хорвата всё-таки были вознаграждены: Марио вбросил из аута, Кучаев оставил мяч коротким пасом, а Влашич с угла вратарской аккуратно покатил под дальнюю штангу – 1:0.

Второй тайм начался просто водоворотом событий. Кухарчук тихонько толкает Щенникова, получая дальний заброс. Далее Илья одним касание стреляет под правую штангу, не оставляя шансов Акинфееву – 1:1.

Тут же «Химки» вперёд вышли. Три в три убежали гости. Тот же Кухарчук разрезал штрафную площадь умной передачей на Мирзова, а Резиуан расстрелял Акинфеева, воспользовавшись ещё рикошетом от Марио Фернандеса, потерявшего всю нить атаки «Химок».

Но и ЦСКА не просто. Проходит ещё три минуты, счёт сравнивается. Марадишвили сыграл на перехвате и отправил в забег Эджуке. Чидера через серию финтов простреливает, а Шкурин опережает защитника, с линии вратарской протыкая мяч в сетку – 2:2.

Илья на острие атаки ЦСКА смотрелся так органично, что Ганчаренко даже Чалова выпустил вместо Эджуке. «Химки», кстати, закрылись к появлению второго форварда «армейцев». Но контратаковали гости даже лучше. Резиуан Мирзов постоянно обыгрывал Марио Фернандеса, обостряя то ударом, то прострелом. Не хватало ему точности. Матч так и завершился вничью и сложно назвать этот результат несправедливым. ЦСКА отпускает «Зенит» и «Спартак» на два балла.