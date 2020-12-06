«Спартак» - о голе Мирзова в ворота ЦСКА: «Миссия выполнена»

Московский «Спартак» отреагировал на празднование полузащитником Резиуаном Мирзовым, выступающего за «Химки», гола в ворота ЦСКА (2:2). 27-летний футболист показал пальцами спартаковский ромб после забитого гола.

«Агент Мирз. Миссия выполнена», - подписал празднование Мирзова «Твиттер» «Спартака».

Соперничество «Спартака» и ЦСКА является самым принципиальным в российском футболе.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл девять матчей за «Химки» во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда россиянина рассчитана до конца нынешнего сезона, а его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022 года.