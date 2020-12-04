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Муса ещё может стать игроком ЦСКА, с «Галатасараем» контракт не подписан

04 Декабря 2020, 22:50,

LiveSport.Ru

Вингер Ахмед Муса очень скоро выберет себе новый клуб, но предстоящее подписание контракта с «Галатасараем» - информация, которая не соответствует действительности.

— Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет, — заявил «Спорт-Экспрессу» агент игрока Тони Харрис.

Ранее неоднократно сообщалось о третьем этапе карьеры 28-летнего футболиста в ЦСКА, где он провел в три раза больше матчей, чем в любой другом своем клубе. Ахмед Муса - свободный агент после ухода из аравийского «Аль-Насра». Его трансферная стоимость составляет 6 млн евро, примерно столько Муса стоил при переходе из «Венло» в 2012 году. Спустя четыре сезона ЦСКА выручил за игрока почти 20 миллионов, продав его в «Лестер».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса
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