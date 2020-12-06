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​Сигурдссон: «ЦСКА нужно реабилитироваться после осечек»

06 Декабря 2020, 11:01,


Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался по поводу воскресного матча семнадцатого тура чемпионата России против «Химок».

«Химки» выиграли три матча подряд и улучшили своё турнирное положение. В России тяжело со всеми командами – не только из верхней, но и из нижней части таблицы. Нам нужно реабилитироваться после осечек и добыть победу», - приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Матч ЦСКА – «Химки» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы команда Виктора Ганчаренко догонит на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги «Зенит» и «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Арнор Сигурдссон
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