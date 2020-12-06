​ЦСКА в матче с «Химками» будет руководить Овчинников

В воскресенье ЦСКА в рамках семнадцатого тура чемпионата России сыграет против «Химок». Как ранее стало известно, главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко не сможет находиться на скамейке из-за дисквалификации по причине перебора жёлтых карточек. Пресс-служба московского клуба сообщает о том, что руководить командой с позиции тренера в этом матче будет старший тренер Сергей Овчинников.

Футболисты ЦСКА и «Химок» услышат стартовый свисток в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если ЦСКА победит, то догонит «Зенит» и «Спартак» на вершине турнирной таблицы.