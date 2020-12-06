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Черевченко: «Да ничего не говорил в перерыве, просто направили в правильное русло»

06 Декабря 2020, 21:25,

Global Look Press

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с ЦСКА (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что сказали команде в перерыве, что первые минуты перевернули всю игру?

- Да ничего не говорил, просто направили в правильное русло. Объяснили как надо играть в той или иной ситуации. А первый тайм очень слабо сыграли. Бывают такие матчи, где надо терпеть и выжимать из себя все, что есть. На второй тайм вышли мотивированными, забили два быстрых гола. Жалко, что пропустили быстро ответный гол.

- Вы сделали замену в перерыве. Можно ли сказать, что Кухарчук сделал гол, потому что появился Долгов и стал играть?

- Да, у нас Кухарчук вышел нападающим, пришлось вернуть его на свою привычную позицию. Там были небольшие перестановки, выпустили нападающего.

- Вы довольны, как команда потом держалась именно с точки зрения тактических построений?

- Доволен. В любой, даже самой хорошей игре, есть ошибки. Есть время для следующей игры, сядем с ребятами, поговорим, сделаем выводы.

- У вас два матча, оба домашних - с «Арсеналом» и «Локомотивом». Планируете набрать шесть очков?

- Шесть - не шесть, игра покажет. Кто будет лучше готов к тому или иному матчу. Игра покажет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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