Овчинников: «Где-то не повезло, подвело мастерство»

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06 Декабря 2020, 21:16,
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвёл итоги матча с «Химками» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».
- Что произошло в первые минуты второго тайма?
- Да, где-то потеряли концентрацию определенную, пропустили контратаки, которые, к сожалению, закончились двумя голами в наши ворота. Надо посмотреть будет, что привело к таким ситуациям.
- Зато забили наконец-то нападающие, Шкурин отличился.
- Да, я очень рад за Илью, он проделал большой объем работы, имел моменты и забил гол. Но он сыграл, на мой взгляд, очень хорошо.
- Учитывая то, как сыграли ваши прямые конкуренты в борьбе за первое место, это сегодня неудача?
- Я считаю, да. Мы потеряли очки, конечно, очень обидно. Но еще впереди много игр. Очень рад, что ребята как минимум сумели сравнять счет. Были предпосылки, чтобы забить и третий гол, но где-то не повезло, подвело мастерство. Будем выбираться из этой ситуации.
- В одном из эпизодов захромал Дивеев. С ним все хорошо?
- Надеюсь, что все хорошо.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Сергей Овчинников