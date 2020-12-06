Овчинников: «Где-то не повезло, подвело мастерство»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвёл итоги матча с «Химками» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что произошло в первые минуты второго тайма?

- Да, где-то потеряли концентрацию определенную, пропустили контратаки, которые, к сожалению, закончились двумя голами в наши ворота. Надо посмотреть будет, что привело к таким ситуациям.

- Зато забили наконец-то нападающие, Шкурин отличился.

- Да, я очень рад за Илью, он проделал большой объем работы, имел моменты и забил гол. Но он сыграл, на мой взгляд, очень хорошо.

- Учитывая то, как сыграли ваши прямые конкуренты в борьбе за первое место, это сегодня неудача?

- Я считаю, да. Мы потеряли очки, конечно, очень обидно. Но еще впереди много игр. Очень рад, что ребята как минимум сумели сравнять счет. Были предпосылки, чтобы забить и третий гол, но где-то не повезло, подвело мастерство. Будем выбираться из этой ситуации.

- В одном из эпизодов захромал Дивеев. С ним все хорошо?

- Надеюсь, что все хорошо.