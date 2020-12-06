Черевченко - о призе лучшему тренеру: «Без коллектива невозможно, чтобы тебя отметили»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос по составу. Тут несколько изменений, включая футболистов, которые часто появляются в старте - Баженов, Корян, Конате. Что с ними?

- Конате получил травму в предыдущей игре. Предпочли его не выпустить сегодня, так как еще два матча осталось, не включая этот. Баженов - тоже проблема приводящей мышцы, полученная на тренировке, повреждение не дает ему играть на 100%. Есть кому заменить.

- Еще есть дисквалификация Дядюна…

- У Дядюна? Да. У нас есть номинальный нападающий Долгов. Но так как он много пропустил, то только набирает кондиции свои. Будем надеяться, что в скором времени он поможет команде.

- А Куат, который при вас нечасто играет?

- Куат вышел в основном составе, потому что он на тренировках хорошо выглядел.

- Титул «лучшего тренера ноября» как-то вас дополнительно радует?

- Я к этому спокойно отношусь, потому что это заслуга всего коллектива. Без коллектива невозможно, чтобы тебя отметили.