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Черевченко - лучший тренер РПЛ в ноябре

03 Декабря 2020, 10:30,

Global Look Press

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики единогласно проголосовали за 46-летнего специалиста.

В прошлом месяце подмосковный коллектив набрал девять очков в четырех поединках, благодаря чему покинул зону вылета. В настоящий момент «Химки» с 18 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч подопечные Черевченко проведут на выезде против ЦСКА. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» шестого декабря и начнется в 19:00 по мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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