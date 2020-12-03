Черевченко - лучший тренер РПЛ в ноябре

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики единогласно проголосовали за 46-летнего специалиста.

В прошлом месяце подмосковный коллектив набрал девять очков в четырех поединках, благодаря чему покинул зону вылета. В настоящий момент «Химки» с 18 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч подопечные Черевченко проведут на выезде против ЦСКА. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» шестого декабря и начнется в 19:00 по мск.