Ганчаренко не сможет руководить командой в игре с «Химками»

В ближайшее воскресенье в семнадцатом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Химок». Своей командой с тренерской скамейки не сможет руководить Виктор Ганчаренко. Белорусский наставник «армейцев» пропустит игру из-за дисквалификации в связи с перебором жёлтых карточек.

Четвёртую карточку жёлтого цвета Ганчаренко получил в прошлом матче против «Рубина», который ЦСКА проиграл.

Напомним, после шестнадцати туров ЦСКА входит в тройку лидеров российской Премьер-лиги. Команда Виктора Ганчаренко имеет в своём активе тридцать два зачётных балла. Такое же количество очков имеют «Зенит» и «Спартак».