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Ганчаренко не сможет руководить командой в игре с «Химками»

02 Декабря 2020, 18:19,

Евро-Футбол.Ру

В ближайшее воскресенье в семнадцатом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Химок». Своей командой с тренерской скамейки не сможет руководить Виктор Ганчаренко. Белорусский наставник «армейцев» пропустит игру из-за дисквалификации в связи с перебором жёлтых карточек.

Четвёртую карточку жёлтого цвета Ганчаренко получил в прошлом матче против «Рубина», который ЦСКА проиграл.

Напомним, после шестнадцати туров ЦСКА входит в тройку лидеров российской Премьер-лиги. Команда Виктора Ганчаренко имеет в своём активе тридцать два зачётных балла. Такое же количество очков имеют «Зенит» и «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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