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Овчинников: «Так или иначе надо проводить определенную ротацию»

06 Декабря 2020, 18:44,

ФК "Локомoтив"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу спросить сначала про эмоциональное, психологическое состояние команды спросить. Наверное, игра с «Вольфсбергером» не могла бесследно пройти?

- Я думаю, что такие игры бесследно не проходят. Понятно, в плане психологии, но постарались за эти дни этот момент в команде улучшить, а насколько смогли это сделать, покажет только сегодняшняя игра. Но все равно мы верим в ребят, верим, что разные турниры. В любом случае они профессиональные футболисты и должны быстро переключаться. Нам отступать некуда. Хочется верить в то, что все получится.

- Очень любопытно по составу узнать у вас нюансы. Сегодня нет Зайнутдинова, Облякова, Ахметова, Чалова. Понятно, Фернандес вернулся на свое место, интересно узнать про Шкурина и Дзагоева.

- Что касается Дзагоева, почему нет? Вопрос ротации никто не отменял. Что касается других футболистов, все то же самое. За последние 10 дней выпала большая нагрузка на футболистов. Так или иначе надо проводить определенную ротацию, может быть, вводить каких-то новых футболистов. Все-таки мы не смогли отличиться в домашних играх Лиги Европы, дадим шанс Шкурину сегодня сыграть.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Сергей Овчинников
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