Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Глушаков оценил свою игру в матче против ЦСКА

07 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о поединке 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА - быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл.

В любом случае команда - бойцы. Двигаемся дальше, есть куда расти», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 33-летний полузащитник провел восемь поединков в рамках РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

После 17 туров чемпионата России подмосковный коллектив набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Денис Глушаков
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