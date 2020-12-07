Глушаков оценил свою игру в матче против ЦСКА

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о поединке 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА - быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл.

В любом случае команда - бойцы. Двигаемся дальше, есть куда расти», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 33-летний полузащитник провел восемь поединков в рамках РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

После 17 туров чемпионата России подмосковный коллектив набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.