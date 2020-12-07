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Пономарёв: «ЦСКА до перерыва не догонит лидеров, в лучшем случае будет в тройке»

07 Декабря 2020, 12:33,

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о потере «армейцами» лидерских позиций в чемпионате России.

- Как оцениваете ничью с «Химками»?

- Игра должна была закончиться победой ЦСКА с крупным счетом, но произошло невезение. Никак не могут футболисты реализовывать хорошие моменты. Оборона у «Химок» слабая, и нужно было выигрывать. «Армейцы» провели матч неплохо, с хорошей физикой. Шкурин себя оправдал. Мне его игра понравилась. Он был нацелен на ворота, на удар, не ждет мяча, а сам на него идет. Думаю, он поможет команде. С Влашичем вдвоем они могут наводить панику в стане соперника. 

- Почему замены не усилили ЦСКА? Видите ли вы ошибку тренерского штаба в этих заменах?

- Я не верю в эти замены, потому что они делаются как попало. Почему-то заменили Щенникова. Он цементировал оборону, хотя допустил ошибку, которая привела к голу. Но кто действительно сыграл просто безобразно, так это Фернандес. Он все отдал сопернику. Всю зону отдал и вчистую проиграл второй мяч. Как может защитник проигрывать такую позицию? Из-под него забили второй гол. Это уже трагедия. При счете 1:2 команда занервничала, потому что надо забивать два мяча, чтобы выиграть. Надо было Марио менять, а не Щенникова. Он открывает свой фланг, и отсюда забивается много мячей.

- ЦСКА забил дважды. Игрой в нападении вы довольны?

- Да. Но надо полузащиту усиливать. Видно, что Дзагоев не в порядке и не готов к серьезной борьбе. Надо цементировать середину поля, потому что «армейцы» ее все время проигрывают.

- А Кучаев как вам?

- Тоже не очень. Тут все в легком жанре. Когда идет силовая борьба, он выключается. На открытых мячах он хорош, а в борьбе, где надо быстро обработать мяч, все у него получается зыбко и ненадежно. Он забивной, но на чистых мячах, типа Чалова. Он тоже ждет, что ему кто-то отдаст пас, или мяч отскочит.

- Вы уже сказали, что вам понравился Шкурин. Он сейчас  играет полезнее для ЦСКА, чем Гайч?

- Он лучше Гайча. Мы все надеемся, что Гайч заиграет, но он мне сразу не понравился. А Шкурин наберет хорошую форму, остепенится, вольется в коллектив и заиграет. Это хорошее приобретение.

- Какой вы видите судьбу Чалова? Он закончился как игрок? Надо ли ему уходить?

- Трудно сказать, где он сможет играть. За границей он не нужен, слишком инертный, а там нужны те, кто впахивает каждый матч. Наверное, здоровье не позволяет ему много работать. Когда начинает чуть больше работать, сразу задыхается. Идет технический брак отсюда.

- Пропущенные мячи «армейцами» стали неожиданностью?

- Первый мяч – неудачная игра Щенникова. Соперник грамотно пробил сходу, без обработки. А когда забивал Мирзов, тут ошибся Марио. Почему все его у нас любят? Если бы он играл правильно, его бы в сборную Бразилиа взяли. А наши его возносят, хотя он и зону проигрывает, и с оппонентом не умеет играть. Зачем он ложился под Мирзова? Надо было выходить на игрока. Он успел бы, подбежал, а он начал ложиться, как под шайбу. Испугался, чтобы в него не попали.  

- ЦСКА потерял очки и отстает от «Зенита» и «Спартака». Как вы расцениваете эту золотую гонку? Сможет ли кто-то оторваться до зимней паузы и нагонит ли ЦСКА двух лидеров до перерыва?

- ЦСКА не войдет в лидерскую группу. В лучшем случае будет в тройке. А у «Спартака» ребята здорово побежали. Во втором тайме матча с «Тамбовом» мне спартаковцы очень понравились. Здорово и легко все получалось, как по нотам. Но как будет дальше? Никто же не думал, что «Ростов» у себя дома проиграет «Уфе». Так не может играть команда, претендующая на высокие места. Не должно быть таких перепадов.

- А что касается «Зенита», который крупно обыграл «Урал»?
- Тут более-менее игра пошла. Им дали играть соперники. Питерцы свободно принимали мяч, хорошо открывались. «Урал» отдал пространство и уже не мог поймать соперника, который разыгрался.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Владимир Пономарёв
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