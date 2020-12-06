Влашич: «Устал возвращаться в раздевалку в плохом настроении»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Химки» (2:2) Никола Влашич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм сложился сверхудачно для ЦСКА, только один у «Химок». Что пошло не так после перерыва, почему так поменялась игра?

- Можно сказать, что первый тайм очень хорошо начали, провели его уверенно и владели инициативой. Второй тайм начался с ошибок, и соперник ими воспользовался, забил гол. Для нас это был шок, потом пропустили сразу же второй. А РПЛ так устроена, что если ты проигрываешь, то потом так тяжело возвращаться в игру и переламывать ход матча. Мы боролись до конца, но, к сожалению, нам не получилось вырвать победу.

- Для ЦСКА актуальна проблема второго тайма. Можно ли сказать, что после насыщенного расписания с еврокубковыми матчами ЦСКА устал? Можно ли про вас лично сказать, что все-таки вот этот напряденный сезон сказывается на вашей форме? Вы сегодня забили впервые за 9 матчей.

- Я уверен, что нам на самом деле нужно выиграть лишь один матч, и повторится период, который был у нас в прошлом году. Нам достаточно победить, и все восстановится. Я говорил неоднократно, что не чувствую себя усталым и утомленным, я люблю играть в таком плотном графике. Мои физические кондиции абсолютно позволяют это делать. Я сейчас не забиваю столь много, но люди вне футбола, болельщики просто смотрят результативные действия, голы и победы. Они видят какие-то другие полезные действия, которые я и команда приносим на поле.

- В перерыве или после ухода Кучаева у вас поменялись функции? Вы стали играть, как показалось, оттянутого нападающего, или так ситуация сложилась?

- Когда проигрываешь, то должен двигаться, искать свободное пространство, которое позволит тебе что-то сделать для команды и попытаться отыграться, сравнять и выйти вперед, поэтому, конечно, по ситуации мне приходилось играть в оттяжке. Не только по центру, но двигался также влево и вправо, потому что ситуация диктует тебе переламывать исход матча. Ты должен сам искать свободные зоны и пространство и им пользоваться, чтобы что-то сделать и предпринять в этой игре.

- Пять матчей без побед у ЦСКА, а дальше вылет в Загреб на очень важную для вас игру против «Динамо». Но вы туда отправляетесь потеряв шансы на европейскую весну. Дальше еще два матча в чемпионате. Где найти силы, в том числе психологические, после серии неудач? Что надо сделать, чтобы вырваться из этой череды неудачных матчей?

- Устал возвращаться в раздевалку, будучи подавленным и в плохом настроении. Опять же вы правы, пять матчей мы не можем выиграть, это очень удручающий фактор. По важности матч в Загребе не играет никакой значимости, потому что видимо будут играть резервные футболисты, раз мы уже никаких задач решить не можем. Соответственно, я не рассматриваю этот матч как сверхважный. Для меня намного важнее провести два матча в чемпионате, где мы должны все отдать ради победы в этих матчах, потому что это очень и очень важно.