​Оставшиеся игры 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Пятого декабря на восемьдесят четвёртом году жизни скончался известный в прошлом нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. В память о нём все оставшиеся игры семнадцатого тура российской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания.

Три матча семнадцатого тура чемпионата России пройдут в воскресенье, а ещё один – в понедельник.

Напомним, в 1960 году Виктор Понедельник забил победный гол в финале чемпионата Европы в ворота сборной Югославии. После смерти Понедельника в живых не осталось ни одного игрока, выигрывавшего чемпионат Европы шестьдесят лет назад.