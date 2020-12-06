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​Оставшиеся игры 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

06 Декабря 2020, 00:44,

ФК "Ростов"

Пятого декабря на восемьдесят четвёртом году жизни скончался известный в прошлом нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. В память о нём все оставшиеся игры семнадцатого тура российской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания.

Три матча семнадцатого тура чемпионата России пройдут в воскресенье, а ещё один – в понедельник.

Напомним, в 1960 году Виктор Понедельник забил победный гол в финале чемпионата Европы в ворота сборной Югославии. После смерти Понедельника в живых не осталось ни одного игрока, выигрывавшего чемпионат Европы шестьдесят лет назад.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Виктор Понедельник
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