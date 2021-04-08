Осинькин: «Хотели весь матч с «Динамо» играть с позиции силы, агрессивно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (2:0).

- Сыграть агрессивно с первых минут каждого тайма - это был план на игру, составленный заранее? Так пытались соперника удивить?

- Конечно, это всегда риск, но у нас команда так выстроена, что удерживать счет любой ценой у нас получается хуже, чем с полноценной контригрой. Отсюда мы весь матч играли 4-2-3-1, а в конце 4-4-2. Мы могли исходя из кадровых проблем, перейти на игру в пять защитников, но для себя посчитали, что мы можем сломать свою игру. То, что так тяжело выстраивается, не хотелось терять. А то, что с начала таймов мы доминировали и захватили игровую инициативу на определенный отрезок времени, это, наверное, совпадение, потому что мы хотели фактически весь матч так играть. Наверное, в какой-то мере в этот момент соперник нам позволил это сделать. Но мы хотели весь матч играть с позиции силы, агрессивно. Конечно, про оборону забывать нельзя, и матч получился в этом плане достаточно веселым. Если в этом плане его разобрать, нам будет о чем говорить с точки зрения перехода от атаки к обороне. Мы в нескольких таких эпизодах могли сыграть лучше.

- Если первый тайм был 50/50, то во втором - бросалось в глаза, что «Крылья» выигрывают подавляющее число единоборств. Зиньковский и Ежов на флангах делали, что хотели. С чем это связано? Потому что уровень футболистов «Динам» достаточно высокий. Это настолько прибавили ваши ребята, настолько они сейчас здорово готовы? Или это на один матч или другая причина?

- Не бывает в футболе так, что захотели и все прибавили, все единоборства выиграли. Сыграй мы 10 матчей, не факт, что во всех матчах будем доминировать. Это команда очень сильная. Вот здесь, возможно, фактор быстрого гола, фактор маленькой недооценки… Соперник мог психологически попасть в такую ситуацию, что ждал от нас определенного провала, определенного отката в плане инициативы. Но то, что мы действительно просили, чтобы не отходить от своей игры, действительно, нас на каком-то отрезке матча, в первом тайме был такой отрезок, много заставляли выносить мяч, играть длинно. Пошел розыгрыш в этот момент. Но в целом как только чуть-чуть мы привыкали к определенным ситуациям, опускали мяч и его могли уже подбирать, пусть уже с единоборствами, но подбирать и развивать атаки. Мы не упростили игру до совсем примитивной, хотя мы с таким градусом единоборств, как сегодня, не встречались. И с такими по скорости игроками мы в последнее время не соперничали.