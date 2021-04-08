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Шварц: «Самарцы очень хорошо себя проявили»

08 Апреля 2021, 21:42,

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Сегодня самарцы очень хорошо себя проявили. К сожалению, мы пропустили гол в начале встречи, и дальше игра складывалась не так, как мы планировали», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба московского клуба.

В полуфинал Кубка России вышли «Крылья Советов», «Ахмат», ЦСКА и московский «Локомотив».

В российской Премьер-лиги дела у подопечных Сандро Шварца складываются неплохо, после двадцати четырёх туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Сандро Шварц
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