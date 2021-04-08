Осинькин: «Мы точно не меньше создали моментов, а, наверное, и больше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Динамо» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почти, наверное, где-то у нас есть общие вещи, и желание играть в быстрый футбол, желание быстро переходить в атаку, наверное, сегодня присутствовало в игре с двух сторон. Но первыми на быстрой атаке поймали мы. Нам немножечко в этом плане повезло, потому что ранний гол позволяет играть по счету, контролируя определенные зоны. Считаю, что мы в дальнейшем сыграли достаточно хорошо, хотя небезгрешно, и у наших ворот тоже были моменты. Но все же мы точно не меньше создали моментов, а, наверное, и больше.

Хочу сказать, что мы действительно смогли выдержать тот план на игру, который мы хотели и к которому готовились, но соперник ставил нам много задач. Это очень быстрая команда, какие-то ситуации, особенно, например, в первом тайме тройка центральных полузащитников слишком часто попадала между линий. В перерыве мы большую часть времени говорили именно об этом.