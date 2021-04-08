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Кирьяков: «Динамо» провело худший матч при Шварце, это однозначно»

08 Апреля 2021, 20:01,

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России, в котором «Крылья Советов» на своём поле обыграли «бело-голубых» со счётом 2:0, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат получился неожиданным, но «Крылья» сегодня победили заслуженно. Они больше хотели этой победы, у них был огонь в глазах, они провели действительно энергозатратный матч: и бежали вперёд, и на скорости возвращались назад на свои позиции, что и не давало возможности для «Динамо» отвечать быстрыми встречными атаками. Наверное, второй тайм был показательным. Казалось бы, «Динамо» должно было иметь инициативу, иметь контроль мяча, иметь моменты, но мы видели, что все было наоборот. «Крылья» с первых минут навязали им свой футбол с быстрым контролем мяча, с быстрыми забеганиями, и «динамовцы» даже ничего сделать не могли долгое время. По-моему, там был всего один удар - Комличенко головой. Концовку самую я уже не беру, когда там мяч в штрафной метался. А такого, чтобы игроки «Динамо» хорошо разыграли комбинацию какую-то, не было. Поэтому за счет огромного желания «Крылья» добились заслуженной победы.

«Динамо» провело худший матч при Шварце, это однозначно. Жалко, что из Кубка вылетели, потому что это - самый короткий путь в Европу. В чемпионате нужно ещё постараться, чтобы залезть в четверку лучших, поэтому может такое случиться, что «Динамо» пролетит мимо еврокубковой зоны», - сказал Кирьяков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сергей Кирьяков
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