Шварц: «Хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов»

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08 Апреля 2021, 23:52,
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Наставник «Динамо» Сандро Шварц отказался выделять отдельных футболистов в составе «Крыльев Советов» после поражения от самарского клуба в четвертьфинале Кубка России со счётом 0:2.
«В первую очередь я слежу за игроками своей команды, но я хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов» за то качество игры, которое показали его футболисты», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
В воскресенье, одиннадцатого апреля, «Динамо» на своем поле примет «Урал», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.
После 24 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Сандро Шварц