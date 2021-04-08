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Шварц: «Хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов»

08 Апреля 2021, 23:52,

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отказался выделять отдельных футболистов в составе «Крыльев Советов» после поражения от самарского клуба в четвертьфинале Кубка России со счётом 0:2.

«В первую очередь я слежу за игроками своей команды, но я хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов» за то качество игры, которое показали его футболисты», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

В воскресенье, одиннадцатого апреля, «Динамо» на своем поле примет «Урал», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 24 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Сандро Шварц
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