Шварц: «Хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отказался выделять отдельных футболистов в составе «Крыльев Советов» после поражения от самарского клуба в четвертьфинале Кубка России со счётом 0:2.

«В первую очередь я слежу за игроками своей команды, но я хотел бы сделать комплимент в адрес тренера «Крыльев Советов» за то качество игры, которое показали его футболисты», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

В воскресенье, одиннадцатого апреля, «Динамо» на своем поле примет «Урал», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 24 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.