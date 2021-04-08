Гендиректор «Крыльев Советов» - о победе над «Динамо»: «Для нас это нельзя назвать большой неожиданностью»

Гендиректор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Я считаю, что результат объективный. В душе мы точно верили, что способны пройти дальше. Для нас это нельзя назвать большой неожиданностью», - цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка пар полуфинала Кубка России состоится завтра, девятого апреля. Четвертьфинал турнира преодолели «Ахмат», «Локомотив» и «Крылья Советов», а в последнем матче этой стадии тульский «Арсенал» принимает на своём поле ЦСКА, после первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев, забитым голом отметился Евгений Луценко.