Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гендиректор «Крыльев Советов» - о победе над «Динамо»: «Для нас это нельзя назвать большой неожиданностью»

08 Апреля 2021, 20:34,

Гендиректор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Я считаю, что результат объективный. В душе мы точно верили, что способны пройти дальше. Для нас это нельзя назвать большой неожиданностью», - цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка пар полуфинала Кубка России состоится завтра, девятого апреля. Четвертьфинал турнира преодолели «Ахмат», «Локомотив» и «Крылья Советов», а в последнем матче этой стадии тульский «Арсенал» принимает на своём поле ЦСКА, после первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев, забитым голом отметился Евгений Луценко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Евгений Калакуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола