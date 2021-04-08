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Шварц: «У нас нет никаких недооценок «Крыльев Советов»

08 Апреля 2021, 17:27,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы играете с последней командой не из Премьер-лиги, которая осталась в кубковой сетке. Нет ли опасности недооценки? Проговаривали ли вы с футболистами как-то отдельно вопрос мотивации и серьезного отношения к этой встрече?

- Мы абсолютно понимаем, что это достаточно серьезная команда. Вполне вероятно, что на следующий год она будет играть в РПЛ. Соответственно, у нас нет никаких недооценок, мы очень серьезно относимся и с полной ответственностью к этому матчу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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