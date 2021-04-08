Осинькин: «Есть возможность показать свою самодостаточность на фоне очень хорошей команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас есть возможность показать себя как футболистам свою самодостаточность на фоне очень хорошей команды. Поэтому мы настраиваемся, мы готовы показать все, что мы умеем. Мы готовы с удовольствием сравнить свои возможности, как индивидуальные, так и командные, с возможностями хорошей команды, будем прямо говорить, находящейся на подъеме, как «Динамо» Москва.