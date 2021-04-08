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«Динамо» бесславно вылетело из Кубка России, всухую проиграв в Самаре

08 Апреля 2021, 19:26,

Московское «Динамо» с приходом Сандро Шварца находится в предвкушении яркого будущего, тем более что и команда стала играть ярче и увереннее. После зимнего перерыва динамовцы выбили из Кубка московский «Спартак», да и в РПЛ ведут борьбу за зону еврокубков. Но и «Крылья Советов» набрали хорошую форму, поэтому лёгкой прогулки с представителем ФНЛ у московской команды не предвиделось. Получилось всё даже несколько хуже.

Протокол игры  
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
(1:0) Ежов Роман 4'    
(2:0) Сергеев Игорь 45'    
Овсянников Богдан Зеффан Мехди Чернов Никита   29' Горшков Юрий   45' (Комбаров Дмитрий (   45') Солдатенков Александр Витюгов Максим Сарвели Владислав   45'   45' (Кабутов Дмитрий (   45') Алвеш Рикарду Ежов Роман Зиньковский Антон   45' (Полуяхтов Владимир (   45') Сергеев Иван
Запасные: Голенков Егор Фролов Евгений Хади Сафаа Прищепа Дмитрий Ломаев Иван Ефремов Дмитрий Божин Сергей Корниленко Сергей
Шунин Антон Варела Гильермо Нойштедтер Роман Паршивлюк Сергей Ордец Иван Шиманьски Себастиан   45' Лесовой Даниил Моро Никола   45' (Комличенко Николай (   45') Фомин Даниил   45' Грулёв Вячеслав Тюкавин Константин
Запасные: Будачев Иван Скопинцев Дмитрий Плиев Заурбек Липовой Данил Лещук Игорь Нжи Клинтон Муа Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Каборе Шарль
08 апреля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

«Крылья Советов» под руководством тренера Игоря Осинькина уверенно обосновались на первой строчке ФНЛ, всерьёз претендуя на возвращение в высшую лигу российского футбола. На пути к ¼ финала Кубка России с «Динамо» самарцы выбили ещё одного представителя РПЛ – подмосковные «Химки». И хотя «Крыльям» заметно помогло удаление у соперника, но всё же гостевая победа со счётом 0:4 над представителем элитного дивизиона дорогого стоит.

Первый подход к воротам соперника смогли соорудить игроки «Динамо», но с дальним ударом Моро справился голкипер хозяев Богдан Овсянников. Практически сразу москвичи ошиблись на своей половине поля, Сергеев отыграл направо в штрафную на Романа Ежова, который эффектным обводящим ударом огорчил Антона Шунина. Уверенное начало встречи подстегнуло хозяев поля, которые и не думали отдавать инициативу фавориту поединка.

Игроки «Динамо» в атаке смотрелись не так ярко, как в последних матчах, много ошибались, в итоге по-настоящему опасных моментов у ворот Овсянникова было не так много. Казалось, москвичи находятся не в своей тарелке. Запомнился лишь удар Лесового, с которым справился голкипер самарцев, да попытка Шиманьски со штрафного, когда мяч пролетел недалеко от перекладины. У самарцев тоже с моментами было не очень, но команда активно двигалась, мешала «Динамо» что-либо создать, да и вообще – смотрела очень здорово на фоне представителя РПЛ. К концовке тайма москвичам удалось наладить контроль над мячом, но без особых дивидендов.

Казалось, что после перерыва игроки «Динамо» должны рвануть в атаку, но слова Шварца должным образом на команду не подействовали. «Крылья Советов» смотрелись активнее и с большим желанием шли вперёд. Хозяевам вновь чуть не удалось забить в начале тайма, но с хлёстким ударом с лёта в исполнении Зеффана справился в красивом прыжке Антон Шунин. Постепенно игроки «Динамо» стали понимать, что запахло жареным. Гости наладили контроль над мячом и даже смогли создать отличный момент. Шиманьски отдал в штрафную на Грулёва, с опасным ударом головой которого справился Овсянников.

Казалось, игроков «Крыльев Советов» ждёт крайне непростая концовка, но москвичи прозевали контратаку соперника, практически лишив себя всех шансов. Голенков на скорости прострелил с правого фланга, Нойштедтер в подкате срезал мяч в сторону ворот мимо Шунина, но случиться автоголу не дал Иван Сергеев, вколотивший его в сетку практически с линии. Стало казаться, что «Динамо» уже точно ничего не светит. Войти в игру подопечные Шварца так и не смогли.

Более того, в концовке поединка «Крылья Советов» были близки к разгрому. Чего только стоит удар в упор Голенкова, на который чудом среагировал Шунин, переправив мяч на угловой. "Динамо" создало лишь один момент, да и тот на последних секундах. Финальный свисток утонул в овациях болельщиков, благодаривших свою команду за красивую и победную игру. «Динамо» провело отвратительную игру, бесславно вылетев из Кубка России, и теперь искать пути в еврокубки придётся через РПЛ. «Крылья Советов» добавили в коллекцию поверженных одного из лидеров Премьер-лиги и теперь явно замахнутся на самые высокие позиции. Впереди полуфинал, а там чем чёрт не шутит!

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Кубок России
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Комментарии (2)
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0
Жигуль
08 Апреля 2021, 19:40

С победой Самара!!! Вперед за Крылья!!!

0
Underdog
08 Апреля 2021, 19:37

Вообще без шансов

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