«Динамо» бесславно вылетело из Кубка России, всухую проиграв в Самаре

Московское «Динамо» с приходом Сандро Шварца находится в предвкушении яркого будущего, тем более что и команда стала играть ярче и увереннее. После зимнего перерыва динамовцы выбили из Кубка московский «Спартак», да и в РПЛ ведут борьбу за зону еврокубков. Но и «Крылья Советов» набрали хорошую форму, поэтому лёгкой прогулки с представителем ФНЛ у московской команды не предвиделось. Получилось всё даже несколько хуже.

«Крылья Советов» под руководством тренера Игоря Осинькина уверенно обосновались на первой строчке ФНЛ, всерьёз претендуя на возвращение в высшую лигу российского футбола. На пути к ¼ финала Кубка России с «Динамо» самарцы выбили ещё одного представителя РПЛ – подмосковные «Химки». И хотя «Крыльям» заметно помогло удаление у соперника, но всё же гостевая победа со счётом 0:4 над представителем элитного дивизиона дорогого стоит.

Первый подход к воротам соперника смогли соорудить игроки «Динамо», но с дальним ударом Моро справился голкипер хозяев Богдан Овсянников. Практически сразу москвичи ошиблись на своей половине поля, Сергеев отыграл направо в штрафную на Романа Ежова, который эффектным обводящим ударом огорчил Антона Шунина. Уверенное начало встречи подстегнуло хозяев поля, которые и не думали отдавать инициативу фавориту поединка.

Игроки «Динамо» в атаке смотрелись не так ярко, как в последних матчах, много ошибались, в итоге по-настоящему опасных моментов у ворот Овсянникова было не так много. Казалось, москвичи находятся не в своей тарелке. Запомнился лишь удар Лесового, с которым справился голкипер самарцев, да попытка Шиманьски со штрафного, когда мяч пролетел недалеко от перекладины. У самарцев тоже с моментами было не очень, но команда активно двигалась, мешала «Динамо» что-либо создать, да и вообще – смотрела очень здорово на фоне представителя РПЛ. К концовке тайма москвичам удалось наладить контроль над мячом, но без особых дивидендов.

Казалось, что после перерыва игроки «Динамо» должны рвануть в атаку, но слова Шварца должным образом на команду не подействовали. «Крылья Советов» смотрелись активнее и с большим желанием шли вперёд. Хозяевам вновь чуть не удалось забить в начале тайма, но с хлёстким ударом с лёта в исполнении Зеффана справился в красивом прыжке Антон Шунин. Постепенно игроки «Динамо» стали понимать, что запахло жареным. Гости наладили контроль над мячом и даже смогли создать отличный момент. Шиманьски отдал в штрафную на Грулёва, с опасным ударом головой которого справился Овсянников.

Казалось, игроков «Крыльев Советов» ждёт крайне непростая концовка, но москвичи прозевали контратаку соперника, практически лишив себя всех шансов. Голенков на скорости прострелил с правого фланга, Нойштедтер в подкате срезал мяч в сторону ворот мимо Шунина, но случиться автоголу не дал Иван Сергеев, вколотивший его в сетку практически с линии. Стало казаться, что «Динамо» уже точно ничего не светит. Войти в игру подопечные Шварца так и не смогли.

Более того, в концовке поединка «Крылья Советов» были близки к разгрому. Чего только стоит удар в упор Голенкова, на который чудом среагировал Шунин, переправив мяч на угловой. "Динамо" создало лишь один момент, да и тот на последних секундах. Финальный свисток утонул в овациях болельщиков, благодаривших свою команду за красивую и победную игру. «Динамо» провело отвратительную игру, бесславно вылетев из Кубка России, и теперь искать пути в еврокубки придётся через РПЛ. «Крылья Советов» добавили в коллекцию поверженных одного из лидеров Премьер-лиги и теперь явно замахнутся на самые высокие позиции. Впереди полуфинал, а там чем чёрт не шутит!

Андрей СЕРГЕЕВ