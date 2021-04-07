Горшков – о матче против «Динамо»: «Сможем противопоставить им что-то»

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07 Апреля 2021, 15:27,
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча против «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.
«Тренеры нас подготовят. Мы уже разбирали соперника, завтра тоже будем. Разница в скоростях и мастерстве. У нас команда быстрая, молодая, сможем противопоставить им что-то», - цитирует Горшкова пресс-служба самарского клуба.
22-летний Горшков сыграл тридцать семь матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал восемь голевых передач. Контракт воспитанника «Чертаново» с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Юрий Горшков