Горшков – о матче против «Динамо»: «Сможем противопоставить им что-то»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча против «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Тренеры нас подготовят. Мы уже разбирали соперника, завтра тоже будем. Разница в скоростях и мастерстве. У нас команда быстрая, молодая, сможем противопоставить им что-то», - цитирует Горшкова пресс-служба самарского клуба.

22-летний Горшков сыграл тридцать семь матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал восемь голевых передач. Контракт воспитанника «Чертаново» с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.