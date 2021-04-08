Шварц: «Крылья Советов» точно заслужили победу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- К сожалению, мы пропустили на первых минутах, и дальше все складывалось не так, как мы планировали. Мы сыграли не так интенсивно, как нужно. Хочу подчеркнуть, что «Крылья Советов» точно заслужили победу. Не могу сказать, что мы недооценили соперника, но самарцы очень хорошо себя проявили в некоторых моментах, а мы, напротив, сыграли медленно.